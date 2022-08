Anna Tatangelo in bikini scatena la polemica. La hater: «Ti metti in mostra», la sua risposta è da applausi (Di venerdì 5 agosto 2022) Anna Tatangelo si gole la vacanza ad Ibizia, tra il gossip del riavvicinamento con Livio Cori – i due sarebbero stati pizzicati di nuovo insieme a fine luglio – e qualche critica per foto definite «troppo osé», secondo qualche utente. La cantante ha postato alcuni scatti in bikini verde fluo, apprezzatissimi dalla maggior parte dei follower, che mettevano bene in evidenza le sue forme. Ma c’è chi ha avuto da ridire. Qualche donna ha criticato l’ex di Gigi D’Alessio, rea di volersi «mettere troppo in mostra», mercificando il suo corpo. Dopo aver letto, Anna non è riuscita a frenare le dita e ha risposto per le rime. La risposta di Anna Tatangelo Anna Tatangelo ha risposto in un commento: «Ogni donna ha il diritto di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di venerdì 5 agosto 2022)si gole la vacanza ad Ibizia, tra il gossip del riavvicinamento con Livio Cori – i due sarebbero stati pizzicati di nuovo insieme a fine luglio – e qualche critica per foto definite «troppo osé», secondo qualche utente. La cantante ha postato alcuni scatti inverde fluo, apprezzatissimi dalla maggior parte dei follower, che mettevano bene in evidenza le sue forme. Ma c’è chi ha avuto da ridire. Qualche donna ha criticato l’ex di Gigi D’Alessio, rea di volersi «mettere troppo in», mercificando il suo corpo. Dopo aver letto,non è riuscita a frenare le dita e ha risposto per le rime. Ladiha risposto in un commento: «Ogni donna ha il diritto di ...

