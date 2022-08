Wta San Jose 2022: programma ed orari giovedì 4 agosto con Sakkari (Di giovedì 4 agosto 2022) Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Wta 500 di San Jose 2022 per la giornata di giovedì 4 agosto. Sul campo centrale, si conclude il quadro degli ottavi di finale: aprono la giornata Liu e Kudermetova, poi ecco Dolehide-Sabalenka, quindi la numero 1 del seeding Sakkari contro Rogers e infine l’interessantissimo faccia a faccia tra Gauff e Osaka. Di seguito il programma completo con tutti gli orari nel dettaglio. programma COMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 20:00 ITALIANE) Liu vs (9) Kudermetova A seguire – Dolehide (4) Sabalenka A seguire – (1) Sakkari vs Rogers A seguire – (6) Gauff vs Osaka SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il, glie l’ordine di gioco del torneo Wta 500 di Sanper la giornata di. Sul campo centrale, si conclude il quadro degli ottavi di finale: aprono la giornata Liu e Kudermetova, poi ecco Dolehide-Sabalenka, quindi la numero 1 del seedingcontro Rogers e infine l’interessantissimo faccia a faccia tra Gauff e Osaka. Di seguito ilcompleto con tutti glinel dettaglio.COMPLETO STADIUM (INIZIO ALLE ORE 20:00 ITALIANE) Liu vs (9) Kudermetova A seguire – Dolehide (4) Sabalenka A seguire – (1)vs Rogers A seguire – (6) Gauff vs Osaka SportFace.

