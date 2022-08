Torino, Cairo: “Ci manca qualche pedina. Lite tra Juric e Vagnati? Sono cose che succedono” (Di giovedì 4 agosto 2022) Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha così parlato in merito alla sua squadra a Quattordio (Alessandria), dove è in corso il Primo Memorial Mamma e Papà Cairo. Ecco le sue parole: “Ora siamo al lavoro per fare le cose per bene e sappiamo che ci manca ancora qualcosa: cerchiamo un difensore al posto di Bremer, un centrocampista e poi ci muoveremo per la trequarti. Ilkhan? Prima preferisco fare e poi parlare, abbiamo visto cos’è successo qualche giorno fa (si riferisce a Miranchuk dell’Atalanta, ndr). Il calcio è un mondo in cui le emozioni Sono ad altissimo livello, ad elevata potenza. Lite tra Juric e Vagnati? Quando hai persone come il nostro allenatore e il nostro direttore sportivo che Sono ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) Il presidente del, Urbano, ha così parlato in merito alla sua squadra a Quattordio (Alessandria), dove è in corso il Primo Memorial Mamma e Papà. Ecco le sue parole: “Ora siamo al lavoro per fare leper bene e sappiamo che ciancora qualcosa: cerchiamo un difensore al posto di Bremer, un centrocampista e poi ci muoveremo per la trequarti. Ilkhan? Prima preferisco fare e poi parlare, abbiamo visto cos’è successogiorno fa (si riferisce a Miranchuk dell’Atalanta, ndr). Il calcio è un mondo in cui le emozioniad altissimo livello, ad elevata potenza.tra? Quando hai persone come il nostro allenatore e il nostro direttore sportivo che...

