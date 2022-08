Serie C nel caos: il Consiglio di Stato sospende l’esclusione del Campobasso (Di giovedì 4 agosto 2022) La Serie C piomba nel caos. Il Consiglio di Stato ha infatti sospeso temporaneamente l’esclusione del Campobasso dal prossimo campionato di Serie C: il ricorso del club molisano sarà discusso nel merito il 25 agosto. Nel decreto firmato dal presidente della Sezione Quinta Luciano Barra Caracciolo si legge che “la controversia in esame è caratterizzata da alcune peculiarità, fattuali e giuridiche, che si connettono alla interpretazione della disciplina federale in tema di regolarità contabile e di equilibrio finanziario ai fini del rilascio della c.d. Licenza per l’iscrizione al campionato (della Serie a cui una società avrebbe altrimenti legittimazione sul piano del “merito sportivo”)”. Dato che appare “sussistere il periculum estremo di cui ... Leggi su sportface (Di giovedì 4 agosto 2022) LaC piomba nel. Ildiha infatti sospeso temporaneamentedeldal prossimo campionato diC: il ricorso del club molisano sarà discusso nel merito il 25 agosto. Nel decreto firmato dal presidente della Sezione Quinta Luciano Barra Caracciolo si legge che “la controversia in esame è caratterizzata da alcune peculiarità, fattuali e giuridiche, che si connettono alla interpretazione della disciplina federale in tema di regolarità contabile e di equilibrio finanziario ai fini del rilascio della c.d. Licenza per l’iscrizione al campionato (dellaa cui una società avrebbe altrimenti legittimazione sul piano del “merito sportivo”)”. Dato che appare “sussistere il periculum estremo di cui ...

