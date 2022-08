Roberto Mancini “Pizzica” Zaniolo, Deve darsi una svegliata! E su Belotti… (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ct della Nazionale torna a parlare di due giocatori importanti per gli azzurri che orbitano nella Roma, duro su Zaniolo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una telenovela che sembra finita quella che parlava di un possibile addio di Nicolò Zaniolo già in questa stagione, a quanto pare sia la società che Josè Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) Il Ct della Nazionale torna a parlare di due giocatori importanti per gli azzurri che orbitano nella Roma, duro suPER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Una telenovela che sembra finita quella che parlava di un possibile addio di Nicològià in questa stagione, a quanto pare sia la società che Josè Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

CalcioNews24 : #Italia, parla il ct Roberto #Mancini ??? - Salvato19095992 : @asrsupporter Roberto mancini vaffanculo!!! - mbuta75 : Ma Mancini Roberto ha in bocca sempre Zaniolo? Invece di pensare a come evitare altre figure di merda sta a fa il commercialista di Zaniolo - andmargheritoni : RT @AndreaPropato: Roberto #Mancini su Tommaso #Mancini: “È un ragazzo con qualità. I giovani in A fanno miglioramenti incredibili. Di colp… - AndreaPropato : Roberto #Mancini su Tommaso #Mancini: “È un ragazzo con qualità. I giovani in A fanno miglioramenti incredibili. Di… -