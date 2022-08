Raggi avverte Conti | liste M5s trasparenti | ‘amici degli amici’

(Di giovedì 4 agosto 2022) "Dovremmo finalmente riaprire un dibattito interno, coinvolgere gli attivisti e non 'pianificare' tutto a tavolino nelle stanze del 'palazzo'. Lesi fanno alla luce del sole e devono essere aperte a tutti. Il Movimento non può diventare un tram per portare in Parlamento gli 'amiciamici'". Lo scrive Virginiain un post su Facebook.

Dal canto suo, l'ex premier non le manda a dire e di fatto esclude l'ex sindaca dalla corsa: 'è impegnata in Consiglio comunale a Roma e farà le battaglie per il Movimento in Consiglio comunale'...Il leader M5s ha poi aggiunto in merito a Virginia, che non può essere candidata per il ... Dal canto suo Di Maio: 'Rispetto o niente coalizione' . 'A mio avviso la coalizione deve essere ... Raggi avverte Conte: "Le liste vanno fatte alla luce del sole". E lui la esclude di fatto dalla corsa elettor… Elezioni: accordi in bilico tra Pd, Si e Ev dopo accordo con Calenda. Nel centrodestra ipotesi Tori, parlamentarie M5S, Raggi frena.