Quanto è stato pagato dalla Juventus Michel Platini? Una cifra davvero ridicola (Di giovedì 4 agosto 2022) Michel Platini è stato uno dei più grandi giocatori della storia del calcio e il suo contributo alla Juve è stato davvero unico e favoloso. La Juventus è una squadra che ha avuto al proprio interno della sua gloriosa storia una serie di campioni davvero eccezionali, con Michel Platini che sicuramente rappresenta uno dei più grandi che abbiano mai vestito il bianconero, con il francese che era stato acquistato per una cifra che oggi sembra davvero ridicola. LaPresseDa qualche periodo a questa parte le cifre legate al calciomercato sono schizzate veramente alle stelle, con tantissimi giocatori che vengono acquistati e venduti per somme di denaro che fino ... Leggi su juvedipendenza (Di giovedì 4 agosto 2022)uno dei più grandi giocatori della storia del calcio e il suo contributo alla Juve èunico e favoloso. Laè una squadra che ha avuto al proprio interno della sua gloriosa storia una serie di campionieccezionali, conche sicuramente rappresenta uno dei più grandi che abbiano mai vestito il bianconero, con il francese che eraacquiper unache oggi sembra. LaPresseDa qualche periodo a questa parte le cifre legate al calciomercato sono schizzate veramente alle stelle, con tantissimi giocatori che vengono acquistati e venduti per somme di denaro che fino ...

_Nico_Piro_ : #Afghanistan verosimilmente e nonostante le smentite talebane, oggi droni Usa hanno colpito presunti covi dell'ISKP… - GiovaQuez : Le truppe Nato in stato di allerta. Da non leggere come possibile intervento quanto piuttosto come ulteriore deterr… - RosarioCerbone3 : Ahahhaaha quanto sarà meraviglioso quando.zaniolo.rinnivera a settembre come e già stato detto che resta come ampi… - chiwi_bis : @iammmartina_ Non sono certa di aver capito bene, nè di quanto siano solo voci e quanto invece sia già stato confer… - ZZETA99200634 : mi domando: da quanto tempo sbarchi il lunario con le tasse che mi estorce questo.merdoso stato debosciato chiamato… -