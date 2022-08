Marco Cappato è indagato a Milano per aiuto al suicidio (Di giovedì 4 agosto 2022) Marco Cappato è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di Milano. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, è accusato di aiuto al suicidio in merito al caso della signora Elena, malata terminale di cancro, ma ancora autosufficiente, accompagnata a morire in Svizzera con il suicidio assistito. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, è indagato a Milano per aiuto al suicidio Ieri Marco Cappato si era recato in una stazione dei carabinieri di Milano ad autodenunciarsi. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta valutando la questione della competenza territoriale. Cappato ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 4 agosto 2022)è stato iscritto nel registro degli indagati della Procura di. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, è accusato dialin merito al caso della signora Elena, malata terminale di cancro, ma ancora autosufficiente, accompagnata a morire in Svizzera con ilassistito. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni,, èperalIerisi era recato in una stazione dei carabinieri diad autodenunciarsi. Il procuratore aggiunto Tiziana Siciliano sta valutando la questione della competenza territoriale....

