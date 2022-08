Jacobs convocato per gli Europei Con Tamberi per ora è sub iudice - Sport - quotidiano.net

Del gruppo fanno parte anche le superstar azzurre Marcelle Gianmarco Tamberi, la cui partecipazione, come noto, verrà valutata nei prossimi giorni. Tra i convocati, spiccano i nomi del ...Circoletto rosso ovviamente attorno al nome di Marcellper 100 e 4x100 . Dopo la delusione di Eugene il desenzanese vorrà riscattarsi in Baviera, ma il suo nome " al pari di Gimbo ...Spiccano i nomi di Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi, ma i due Campioni Olimpici scioglieranno la propria riserva soltanto nei prossimi giorni a causa delle rispettive difficoltà fisiche. Riflettori ...Il direttore tecnico Antonio La Torre ha comunicato la composizione della squadra azzurra che parteciperà ai Campionati Europei di Atletica leggera di Monaco di Baviera (Germania) in programma da lune ...