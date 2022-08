Incidente sulla Pontina: furgone impatta contro un camion, lunghe code e traffico fermo (Di giovedì 4 agosto 2022) Pontina. Ancora un Incidente in questa giornata di giovedì 4 agosto. Nell’ultima ora l’arteria che porta diretti alla Capitale sta diventando un ingorgo impossibile da districare: nulla di nuovo per gli utenti e i veterani. Incidente sulla Pontina: furgone distutto Questa volta l’impatto è avvenuto in direzione Roma, all’altezza dell’uscita Borgo Montello, Latina. Pare che lo scontro abbia interessato un furgoncino e un camion con rimorchio. I testimoni in strada affermano che il furgone sia andato completamente distrutto, il che testimonierebbe la gravità dello scontro. Mentre il mezzo più pesante sarebbe generalmente illeso. Leggi anche: Incidente Pontina, camion si ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 4 agosto 2022). Ancora unin questa giornata di giovedì 4 agosto. Nell’ultima ora l’arteria che porta diretti alla Capitale sta diventando un ingorgo impossibile da districare: nulla di nuovo per gli utenti e i veterani.distutto Questa volta l’impatto è avvenuto in direzione Roma, all’altezza dell’uscita Borgo Montello, Latina. Pare che lo sabbia interessato un furgoncino e uncon rimorchio. I testimoni in strada affermano che ilsia andato completamente distrutto, il che testimonierebbe la gravità dello s. Mentre il mezzo più pesante sarebbe generalmente illeso. Leggi anche:si ...

Elbareport : Incidente stradale sulla SP 26 alle Grotte - CorriereCitta : Incidente sulla Pontina: furgone impatta contro un camion, lunghe code e traffico fermo - PugliaPosttv : #incidente tra mezzi pesanti sulla Tangenziale #ovest di #Lecce - PerugiaToday : Foligno, incidente stradale sulla Flaminia nella notte: morto agente della Polizia penitenziaria - MarceVann : RT @LupodiBrughiera: 8/ Come gli U$A, anche in Germania è in corso una guerra interna. Ricordate questo 'incidente' avvenuto esattamente un… -

Taiwan: Pechino lancia imponenti manovre militari "Abbiamo costruito un fiorente partenariato basato sui nostri comuni valori di governo e sulla ... In questo caso, la possibilità di un incidente sarebbe molto alta. La Cina si è mossa anche per ... Bochicchio, nessun malore prima dello schianto. Forse il broker si è suicidato Il giallo sulla morte , però, - prosegue il Messaggero - non è risolto. Resta infatti da capire cosa abbia provocato l'incidente stradale, risultato fatale per Bochicchio . Quel che è certo è che non ... MilanoToday.it Aliscafo Napoli-Ischia contro il molo, la Procura indaga per disastro colposo Disastro colposo: è l'ipotesi di reato formalizzata dalla Procura della Repubblica di Napoli che indaga sull'incidente del jet d'acqua Città di Forio verificatosi due giorni fa nella darsena del Porto ... in tangenziale: un morto A perdere la vita un 29enne alla guida di un furgone. Gravi disagi alla viabilità tra San Martino della Battaglia e Rivoltella ... "Abbiamo costruito un fiorente partenariato basato sui nostri comuni valori di governo e... In questo caso, la possibilità di unsarebbe molto alta. La Cina si è mossa anche per ...Il giallomorte , però, - prosegue il Messaggero - non è risolto. Resta infatti da capire cosa abbia provocato l'stradale, risultato fatale per Bochicchio . Quel che è certo è che non ... Terribile schianto nella notte, motociclista morto sul colpo Disastro colposo: è l'ipotesi di reato formalizzata dalla Procura della Repubblica di Napoli che indaga sull'incidente del jet d'acqua Città di Forio verificatosi due giorni fa nella darsena del Porto ...A perdere la vita un 29enne alla guida di un furgone. Gravi disagi alla viabilità tra San Martino della Battaglia e Rivoltella ...