Globo d’Oro alla carriera, la stampa estera premia Verdone (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono stati scelti i finalisti della 62esima edizione del Globo d'Oro, premio cinematografico con cui la stampa estera in Italia premia registi, attori, attrici e produttori italiani. A selezionarli una giuria di più di 40 corrispondenti, insieme con i direttori artistici Claudio Lavanga e Alina Trabattoni che premieranno i vincitori il 4 ottobre 2022 all'Auditorium Parco della Musica. "Il cinema è una finestra su mondi possibili - ha detto Claudio Lavanga, Direttore Artistico e corrispondente di NBC NEWS - ed è stato lasciando aperta questa finestra e dando spazio all'immaginifica magica dimensione del grande schermo che i giurati hanno selezionato le terne finaliste". Il premio alla carriera andrà all'attore Carlo Verdone. A contendersi il riconoscimento per il ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 4 agosto 2022) Sono stati scelti i finalisti della 62esima edizione deld'Oro, premio cinematografico con cui lain Italiaregisti, attori, attrici e produttori italiani. A selezionarli una giuria di più di 40 corrispondenti, insieme con i direttori artistici Claudio Lavanga e Alina Trabattoni che premieranno i vincitori il 4 ottobre 2022 all'Auditorium Parco della Musica. "Il cinema è una finestra su mondi possibili - ha detto Claudio Lavanga, Direttore Artistico e corrispondente di NBC NEWS - ed è stato lasciando aperta questa finestra e dando spazio all'immaginifica magica dimensione del grande schermo che i giurati hanno selezionato le terne finaliste". Il premioandrà all'attore Carlo. A contendersi il riconoscimento per il ...

Agenzia_Ansa : A Carlo Verdone il premio alla carriera del Globo d'Oro 2022, organizzato dall'Associazione Stampa Estera in Italia… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: A Carlo Verdone il premio alla carriera del Globo d'Oro 2022, organizzato dall'Associazione Stampa Estera in Italia per p… - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: A Carlo Verdone il premio alla carriera del Globo d'Oro 2022, organizzato dall'Associazione Stampa Estera in Italia per p… - PaolaTacconi : RT @Agenzia_Ansa: A Carlo Verdone il premio alla carriera del Globo d'Oro 2022, organizzato dall'Associazione Stampa Estera in Italia per p… - solocine : Globo d'Oro, a Carlo Verdone il premio alla carriera -