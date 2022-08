Come installare una VPN su Linux (Di giovedì 4 agosto 2022) Le connessioni VPN permettono di nascondere l'IP e di navigare in tutta sicurezza quando siamo connessi ad un hotspot Wi-Fi o a una rete Wi-Fi di cui non conosciamo nulla. Tutti i provider VPN più famosi offrono delle comode app per stabilire le connessioni su Windows e su Mac, ma quasi nessuno offre delle app per le distribuzioni GNU/Linux; su questi sistemi è possibile solo installare dei client accessibili da terminale, non il massimo della comodità. Per fortuna su Ubuntu possiamo configurare velocemente OpenVPN per stabilire le connessioni VPN da interfaccia grafica, senza dover agire da terminale. Nella seguente guida vi mostreremo utilizzando i file di configurazione di OpenVPN, una procedura decisamente molto più semplice rispetto a quella offerta dalle guide dei provider VPN. Per poterci connettere su Linux dovremo comunque ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 4 agosto 2022) Le connessioni VPN permettono di nascondere l'IP e di navigare in tutta sicurezza quando siamo connessi ad un hotspot Wi-Fi o a una rete Wi-Fi di cui non conosciamo nulla. Tutti i provider VPN più famosi offrono delle comode app per stabilire le connessioni su Windows e su Mac, ma quasi nessuno offre delle app per le distribuzioni GNU/; su questi sistemi è possibile solodei client accessibili da terminale, non il massimo della comodità. Per fortuna su Ubuntu possiamo configurare velocemente OpenVPN per stabilire le connessioni VPN da interfaccia grafica, senza dover agire da terminale. Nella seguente guida vi mostreremo utilizzando i file di configurazione di OpenVPN, una procedura decisamente molto più semplice rispetto a quella offerta dalle guide dei provider VPN. Per poterci connettere sudovremo comunque ...

