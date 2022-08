#4 consigli per una corretta idratazione di chi fa sport d’estate (Di giovedì 4 agosto 2022) L’estate è probabilmente la stagione più attesa ma è anche quella in cui bisogna prestare particolare attenzione all’idratazione. Un tema che interessa molto gli sportivi ma che di fatto si estende anche a chi non pratica regolarmente attività fisica. Rispondere a un fabbisogno corporeo che cambia con l’aumento delle temperature richiede alcuni accorgimenti: uno è quello di monitorare la quantità di acqua che assorbiamo, l’altro, non meno importante, è controllare il colore delle urine. Poi, ovviamente, particolare attenzione la richiede ciò che si mangia, prestando attenzione a non eccedere nel consumo di bevande alcoliche. Per fare chiarezza sulle buone pratiche durante l’estate, il Dottor Edoardo Tacconi – Dottore in Scienze Motorie, Chinesiologo di base e consulente e divulgatore per Gensan – ha elaborato 4 consigli utili per una ... Leggi su nonewsmagazine (Di giovedì 4 agosto 2022) L’estate è probabilmente la stagione più attesa ma è anche quella in cui bisogna prestare particolare attenzione all’. Un tema che interessa molto gliivi ma che di fatto si estende anche a chi non pratica regolarmente attività fisica. Rispondere a un fabbisogno corporeo che cambia con l’aumento delle temperature richiede alcuni accorgimenti: uno è quello di monitorare la quantità di acqua che assorbiamo, l’altro, non meno importante, è controllare il colore delle urine. Poi, ovviamente, particolare attenzione la richiede ciò che si mangia, prestando attenzione a non eccedere nel consumo di bevande alcoliche. Per fare chiarezza sulle buone pratiche durante l’estate, il Dottor Edoardo Tacconi – Dottore in Scienze Motorie, Chinesiologo di base e consulente e divulgatore per Gensan – ha elaborato 4utili per una ...

poliziadistato : #viabilitàItalia Sabato e domenica da bollino rosso?? Alcuni consigli per il viaggio: - fate un check-up del mezzo -… - enpaonlus : I consigli di Giusy D’Angelo, esperta ENPA, per una vacanza serena! ?@lazampa? ?@24zampe? ?@RaiNews? ?… - _Carabinieri_ : Due persone, ritenute responsabili di rapina in casa a un anziano, sono state sottoposte a fermo di Polizia Giudizi… - loredanarotundo : Sette consigli di lettura per l’estate - AgneseFiducia : RT @ANSA_Salute: I consigli della @sinneurologia per pazienti e caregiver per contrastare gli effetti negativi delle ondate di calore sui m… -