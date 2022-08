Vip esclusi dai reality perché avevano l’HIV, Giovanni Ciacci rompe un tabù (Di mercoledì 3 agosto 2022) Questa mattina in edicola è uscito il settimanale Chi che ha messo in copertina anche Giovanni Ciacci: “Sono sieropositivo e farò il GF Vip” si legge a chiare lettere. Intervistato da Alfonso Signorini, Giovanni Ciacci ha così confessato agli italiani di essere sieropositivo e quando il giornalista gli ha detto: “Per la prima volta nella storia di un reality un concorrente sieropositivo potrà far parte del cast“, il pizzetto blu più famoso della televisione ha replicato: “È vero. Sei stato un vero pioniere. E farai la storia. Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono stati esclusi dai reality perché avevano l’HIV. Da oggi, grazie a te, noi sieropositivi non ci sentiremo ... Leggi su biccy (Di mercoledì 3 agosto 2022) Questa mattina in edicola è uscito il settimanale Chi che ha messo in copertina anche: “Sono sieropositivo e farò il GF Vip” si legge a chiare lettere. Intervistato da Alfonso Signorini,ha così confessato agli italiani di essere sieropositivo e quando il giornalista gli ha detto: “Per la prima volta nella storia di unun concorrente sieropositivo potrà far parte del cast“, il pizzetto blu più famoso della televisione ha replicato: “È vero. Sei stato un vero pioniere. E farai la storia. Conosco tanti colleghi e colleghe che in passato, anche in un passato molto recente, sono statidai. Da oggi, grazie a te, noi sieropositivi non ci sentiremo ...

