FirenzePost : Vaccinazioni over50: l’obbligo è scaduto da giugno, ma il governo continua a inviare multe. Molti reagiscono -

Firenze Post

... di cui 124.000e 141.000 tra i 5 e gli 11 anni; gli immunizzati naturalmente sono in totale 85.000. Piemonte ancora in testa anche nella classifica dellecon quarta dose: oltre ...L'84,5% dei cittadini piemontesi oltre i 5 anni di età ha concluso il ciclo primario ... sono 158.000, tra cui 41.000 tra i 5 e gli 11 anni e 39.000. I non aderenti sono al momento ... Vaccinazioni over50: l’obbligo è scaduto da giugno, ma il governo continua a inviare multe. Molti reagiscono I soggetti colpiti dall'avviso di sanzione affilano le armi, ritenendola illegittima. Si preparano denunce e ricorsi ...L'infettivologo: "Oltre il 95% dei casi riguarda omosessuali maschi, bisogna correre". Nella nostra regione 9 casi accertati, in Lombardia 232 ...