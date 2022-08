Renzi rimane da solo e rischia di restare fuori dal Parlamento Spazzato via il Terzo Polo

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 3 agosto 2022) «Siamo soli? No, siamo coraggiosi e controcorrente». È laconico il commento di Matteoalla notizia dell'intesa elettorale tra Azione e il Pd. Non è un mistero che Italia Viva ha fatto di tutto affinché questa intesa non si concretizzasse. Negli ultimi giorni si erano moltiplicati gli appelli deiani a Calenda affinché aderisse al progetto del, magari dividendo la sua strada da quella di Più Europa e lasciando Bonino e Della Vedova al Pd. Alla fine, però, è andata diversamente. Eprova a evitare le polemiche: «Era un'occasione straordinaria per fare una doppia cifra, avrebbe penalizzato la destra, gli amici di Azione hanno deciso altrimenti, noi siamo signori, non facciamo polemica. Ma noi non possiamo stare nella stessa ...