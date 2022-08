Questa non è una «rana del legno alaskana» congelata (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 14 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un articolo intitolato “La rana del legno alaskana si congela durante l’inverno e il suo cuore smette di battere, ma rimane viva”. Per illustrare tale informazione, l’articolo ha utilizzato la foto di un animale verde con dei grandi occhi neri, ricoperto da una coltre di ghiaccio. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come aveva spiegato nel 2014 un articolo del Los Angeles Times, le rane del legno sono anfibi particolarmente diffusi in Nord America, che si ibernano da settembre fino alla fine della stagione fredda. Ciò accade perché due terzi della loro acqua corporea si trasforma in ghiaccio, portando i loro cuori (e non uno solo, come si legge nell’articolo) a smettere di battere e il loro flusso sanguigno a ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 14 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un articolo intitolato “Ladelsi congela durante l’inverno e il suo cuore smette di battere, ma rimane viva”. Per illustrare tale informazione, l’articolo ha utilizzato la foto di un animale verde con dei grandi occhi neri, ricoperto da una coltre di ghiaccio. Si tratta di un contenuto fuorviante, che veicola una notizia falsa. Come aveva spiegato nel 2014 un articolo del Los Angeles Times, le rane delsono anfibi particolarmente diffusi in Nord America, che si ibernano da settembre fino alla fine della stagione fredda. Ciò accade perché due terzi della loro acqua corporea si trasforma in ghiaccio, portando i loro cuori (e non uno solo, come si legge nell’articolo) a smettere di battere e il loro flusso sanguigno a ...

