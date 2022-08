Motomondiale | arriva il primo team tutto rosa - Sport - quotidiano net

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Maria Herrera in sella alla moto delMTA in vista del Gp di Aragon; alla sua destra Aurora Angelucci di Angeluss di Riccardo Galli Tutte ragazze. In sella, ovviamente, ma anche al box e sulla ...

Tutte donne in una squadra del, che effetto le farà "Dare visibilità a un team al 100 per cento femminile è un'iniziativa che ha subito catturato la mia attenzione. Sarà un'esperienza ... Motomondiale, arriva il primo team tutto rosa Piloti donna, ma anche meccanici, addetti alle gomme e tecnici in pista: appuntamento ad Aragon in Moto3, ma l'obiettivo è la MotoGp ...