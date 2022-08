Mari sempre più caldi e pericolo boom di eventi estremi dopo l’estate. Soldini: “Dobbiamo cambiare le nostre abitudini” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mentre nel dibattito politico italiano la parola ambiente sembra quasi una bella intenzione da inserire in un programma, spesso senza alcuna seria articolazione e priorità, la situazione su questo fronte si fa sempre più preoccupante. I report degli scienziati, dopo i continui record delle temperature dei Mari e l’aumento di eventi climatici estremi registrati nel 2021, sono di fronte a dati ancora più allarmanti in questo torrido 2022. Se gli oceani si riscaldano come non si era mai registrato, e a Londra si gira in maglietta, preoccupa quanto sta avvenendo in mare chiuso come il Mediterraneo. Ma perché il caldo ha effetti così negativi sulle acque? Gli oceani assorbono circa un terzo dell`anidride carbonica prodotta dall’uomo. Quella storia del CO2 ormai diventata come una solfa che non ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 3 agosto 2022) Mentre nel dibattito politico italiano la parola ambiente sembra quasi una bella intenzione da inserire in un programma, spesso senza alcuna seria articolazione e priorità, la situazione su questo fronte si fapiù preoccupante. I report degli scienziati,i continui record delle temperature deie l’aumento diclimaticiregistrati nel 2021, sono di fronte a dati ancora più allarmanti in questo torrido 2022. Se gli oceani si riscaldano come non si era mai registrato, e a Londra si gira in maglietta, preoccupa quanto sta avvenendo in mare chiuso come il Mediterraneo. Ma perché il caldo ha effetti così negativi sulle acque? Gli oceani assorbono circa un terzo dell`anidride carbonica prodotta dall’uomo. Quella storia del CO2 ormai diventata come una solfa che non ...

