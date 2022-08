(Di mercoledì 3 agosto 2022) La rassegna culturale "La biblioteca in piazza", promossa dal Comune di Massa e dalla Biblioteca civica Giampaoli, continua con nuovi appuntamenti, in collaborazione con realtà locali come ...

Si inizia con "Le" (Aletti, 2019) di Alessandra Brenzini, presentato da Silvia Vallerini nel corso della serata di domani che avrà inizio a partire dalle 21.15. L'evento è in ...Per questo la gente è esasperata e l'alternativa alla miseria e alledel regime è l'... "Ti hanno tolto la vita in così giovane età, lecondoglianze alla tua famiglia e ai tuoi amici", ha ... “Le mie prigioni“, in viaggio tra le solitudini Brenzini racconta storie di umanità e reclusione La rassegna culturale “La biblioteca in piazza”, promossa dal Comune di Massa e dalla Biblioteca civica Giampaoli, continua con nuovi appuntamenti, in collaborazione con realtà locali come associazion ...Dal 13 luglio è in libreria “Pellico, turista per forza”, nuovo volume edito da Kellermann Editore che, a 200 anni dall’arresto di Silvio Pellico, ne ricostruisce il lungo viaggio nelle carceri di mez ...