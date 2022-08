Inter-Pergolettese in tv oggi: orario, canale e diretta streaming dell’amichevole (Di mercoledì 3 agosto 2022) In attesa dell’esordio in Serie A a Lecce del 13 agosto, l’Inter di Simone Inzaghi continuerà a mettere minuti preziosi nelle gambe. Sabato ci saranno gli spagnoli del Villarreal ma prima c’è un altro appuntamento da affrontare con concentrazione. I nerazzurri, infatti, sfideranno la Pergolettese nella giornata odierna. L’avversario è abbordabile. L’anno passato ha chiuso decimo nel Girone A della Lega Pro. Sarà comunque un’ottima occasione per testare qualche nuovo schema e soprattutto mettere in ritmo anche i nuovi acquisti della finestra del mercato estivo. L’appuntamento è previsto per la giornata di oggi (mercoledì 3 agosto) ad Appiano Gentile alle ore 18:30. Non sarà disponibile una diretta televisiva dell’evento. Sportface.it monitorerà l’impegno precampionato di Lukaku e compagni, fornendo ai propri lettori ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) In attesa dell’esordio in Serie A a Lecce del 13 agosto, l’di Simone Inzaghi continuerà a mettere minuti preziosi nelle gambe. Sabato ci saranno gli spagnoli del Villarreal ma prima c’è un altro appuntamento da affrontare con concentrazione. I nerazzurri, infatti, sfideranno lanella giornata odierna. L’avversario è abbordabile. L’anno passato ha chiuso decimo nel Girone A della Lega Pro. Sarà comunque un’ottima occasione per testare qualche nuovo schema e soprattutto mettere in ritmo anche i nuovi acquisti della finestra del mercato estivo. L’appuntamento è previsto per la giornata di(mercoledì 3 agosto) ad Appiano Gentile alle ore 18:30. Non sarà disponibile unatelevisiva dell’evento. Sportface.it monitorerà l’impegno precampionato di Lukaku e compagni, fornendo ai propri lettori ...

sportface2016 : #Inter vs #Pergolettese: a che ora e come seguire l'amichevole - infoitsport : Skriniar ma non solo: in Inter-Pergolettese riflettori puntati su tre con vista Lecce – TS - AndreaInterNews : RT @internewsit: Skriniar ma non solo: in Inter-Pergolettese riflettori puntati su tre con vista Lecce - TS - - internewsit : Skriniar ma non solo: in Inter-Pergolettese riflettori puntati su tre con vista Lecce - TS - - infoitcultura : Inter-Pergolettese, oggi nuovo allenamento congiunto: le informazioni -