Empoli, Sky: "Trattativa in chiusura per Lammers e Cambiaghi" (Di mercoledì 3 agosto 2022) Empoli Lammers- L'Empoli continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni stagionali, lavoro ancora a parte per Bajrami e Destro. Attività molto fisica sviluppata da Zanetti stamane, per mettere minuti nelle gambe. L'Empoli è molto attiva sul mercato in entrata, interessano vari obbiettivi concreti. Mentre Viti lascia i Toscani per andare in Francia, al Nizza, la presidenza Empolese prova a costruire una squadra giovane e competitiva. Infatti, dall'Atalanta arriveranno i prossimi due colpi per Paolo Zanetti. Cambiaghi arriverà a titolo temporaneo e potrà fare così la sua prima esperienza da titolare in Serie A. Dovrebbe giungere a Empoli nelle prossime ore, la Trattativa è in fase di chiusura e filtra molto ottimismo per il nuovo colpo in attacco.

