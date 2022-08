Donadoni: “Scudetto, se lo giocano in due. La Roma mi intriga molto” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roberto Donadoni, ex ct della Nazionale e allenatore del Napoli, ha parlato della lotta Scudetto in serie A. Roberto Donadoni, ex allenatore del Napoli che della Nazionale italiana, ha parlato della lotta Scudetto in serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sarà ancora Milan-Inter per lo Scudetto? Io penso di sì. Sono le due squadre che, al momento, vedo più pronte e più organizzate. Le altre mi sembra che debbano ancora sistemare qualcosa. La Juve, ad esempio, dopo aver dominato per tanti anni, è andata incontro a qualche difficoltà e adesso sta cercando di trovare il giusto equilibrio”. “La Juventus, per come la vedo io, deve ancora registrarsi un po’ in tutti i reparti. La Roma sono curioso di vederla all’opera, perché mi intriga molto il ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roberto, ex ct della Nazionale e allenatore del Napoli, ha parlato della lottain serie A. Roberto, ex allenatore del Napoli che della Nazionale italiana, ha parlato della lottain serie A ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Sarà ancora Milan-Inter per lo? Io penso di sì. Sono le due squadre che, al momento, vedo più pronte e più organizzate. Le altre mi sembra che debbano ancora sistemare qualcosa. La Juve, ad esempio, dopo aver dominato per tanti anni, è andata incontro a qualche difficoltà e adesso sta cercando di trovare il giusto equilibrio”. “La Juventus, per come la vedo io, deve ancora registrarsi un po’ in tutti i reparti. Lasono curioso di vederla all’opera, perché miil ...

