Cremonese | Zini non ancora pronto | indicato il Manuzzi per la disputa della gare casalinghe

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Lo stadiodi Cremona non èper ospitare la Serie A, tant’è che i lombardi hanno dovuto indicare come sede per le propriealla Lega di A lo stadio Dinodi Cesena. L’impianto di Cremona, infatti, ha bisogno di sistemazioni negli Sky Box, nella sala stampa, così come nelle postazioni stampa e necessita di alcuni interventi di ammodernamento. La speranza comunque continua ad essere quella di concludere i lavori entro il 27 agosto, dataprima partita casalingastagione contro il Torino. SportFace.

TUTTO mercato WEB

" nei medesimi giorni ed orari di vendita della campagna abbonamenti "SOLA MAI" A Ferrara la ...consiglia a tutti i suoi tifosi di presentarsi allo Stadio con un congruo anticipo rispetto ...Per lo stesso motivo- Ternana si giocherà in campo neutro al Mazza di Ferrara, visti i lavori che stanno interessando lodi Cremona. Entrambe le partite sono in programma il prossimo ... Cremonese, corsa contro il tempo per completare lo Zini. Indicato il Manuzzi per le gare in casa La Ternana di Lucarelli punta ad una stagione da assoluta protagonista e oltre all'arrivo di Donnarumma, si sogna il grande colpo Insigne ...La fase di vendita in prelazione come sapete è riservata ai soli abbonati della Cremonese 2019-2020. Al momento sono stati staccati 2089 tagliandi di abbonamenti. Gli abbonati del 2019-2020, anno di r ...