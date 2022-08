Covid Germania, Pregliasco: “Obbligo mascherina a ottobre? Giusto pianificare” (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – La Germania, che ha presentato un progetto di legge secondo cui a ottobre in determinati contesti i Länder potrebbero reintrodurre l’Obbligo di mascherina contro Covid-19, “credo che in modo pragmatico stia facendo quello che penso stia accadendo anche in Italia: definire scenari differenti da gestire con interventi all’insegna della gradualità, valutando le diverse opzioni comprese situazioni in cui, se necessario, si possa riprendere in considerazione degli obblighi, facendo tesoro anche delle esperienze vissute nella situazione emergenziale di inizio pandemia”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio Pregliasco, docente di Igiene all’università Statale di Milano. “E’ Giusto pianificare ora”, sottolinea il direttore sanitario ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – La, che ha presentato un progetto di legge secondo cui ain determinati contesti i Länder potrebbero reintrodurre l’dicontro-19, “credo che in modo pragmatico stia facendo quello che penso stia accadendo anche in Italia: definire scenari differenti da gestire con interventi all’insegna della gradualità, valutando le diverse opzioni comprese situazioni in cui, se necessario, si possa riprendere in considerazione degli obblighi, facendo tesoro anche delle esperienze vissute nella situazione emergenziale di inizio pandemia”. Così all’Adnkronos Salute il virologo Fabrizio, docente di Igiene all’università Statale di Milano. “E’ora”, sottolinea il direttore sanitario ...

