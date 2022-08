WWE | SummerSlam 2022 è stata una nottata dei record

Leggi su zonawrestling

(Di martedì 2 agosto 2022) L’evento più caldo dell’estate WWE è passato agli archivi, e con sé ha registrato duemolto importanti siglati quella notte. Il primo è indiscutibilmente ildi 700 giorni consecutivi come “Universal Champion” di Roman Reigns. Il secondo, meno noto ai più ma non meno importante, è stato sancito dai cugini del “Tribal Chief”, ossia gli Usos. Una stable daJimmy e Jey Uso hanno sconfitto in quel digli Street Profits confermandosi campioni indiscussi della divisione “Tag”. Con questa vittoria hanno inoltre registrato ildi aver difeso i titoli tag per due edizioni consecutive dello stesso “Premium Event”. Ma non solo questo; hanno difeso sia a2021 che ala stessa carica di ...