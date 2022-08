Traffico Roma del 02-08-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022) LuceverdeBuongiorno e ben ritrovati ancora brevi code sulla carreggiata esterna del raccordo anulare tra le uscite Pontina e Laurentina situazione invariata poi sulla via Appia dove per lavori ci sta in coda in direzionetra l’aeroporto di Ciampino e il raccordo anulare anche sulla Cassia bis Veientana sono i lavori in corso a provocare code seppur più brevi rispetto a qualche ora tra via della Giustiniana e il raccordo anulare stessa cosa sulla via Cassia 3 La storta e il bivio per via della Giustiniana analoga situazione sulla via Aurelia anche qui troviamo ancora code tra la sveglia antica e Piazza Irnerio perinfine la polizia locale segnala un incidente in via Casilina all’incrocio con Viale Palmiro Togliatti possibili Dunque i rallentamenti dei tagli di queste da altre notizie sul sito ...