Nella fotosintesi delle piante un ' sensore' per prevedere la siccità

Leggi su agi

(Di martedì 2 agosto 2022) AGI - Elaborare un sistema di allerta precoce per contrastare i rischi associati alleimprovvise, che, a differenzastagionali, tendono a svilupparsi nel corso di 5-30 giorni e si intensificano rapidamente, mettendo a repentaglio l'agricoltura e la sicurezza alimentare. Questo l'obiettivo che ha guidato uno studio, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, condotto dagli scienziati dell'Università del Connecticut. Il team, guidato da Koushan Mohammadi, ha esaminato i dati satellitari prima e durante dueimprovvise verificatesi negli Stati Uniti, nel 2012 e nel 2017. Sebbene generalmente questi eventi improvvisi tendano a durare poche settimane o mesi, lelampo possono trasformarsi in condizioni durature, in grado di mettere a ...