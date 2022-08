Nel 4 - 2 - 3 - 1 alle spalle di Osimhen: Napoli, ecco come giocherebbe Raspadori (Di martedì 2 agosto 2022) Con il probabili arrivo del talento del Sassuolo Luciano Spalletti avrebbe a disposizione diverse soluzioni per far giocare il suo Napoli: ecco ... Leggi su video.gazzetta (Di martedì 2 agosto 2022) Con il probabili arrivo del talento del Sassuolo Luciano Sptti avrebbe a disposizione diverse soluzioni per far giocare il suo...

Agenzia_Ansa : Francia: stop alle misure anti Covid alle frontiere. Spunta l'influenza aviaria nel nord del Paese. Parigi chiede '… - AngeloCiocca : Assist della Ue alle ong. 'Niente più stop nei porti per le navi delle ong': lo ha deciso la corte di giustizia del… - fattoquotidiano : Fumata bianca nel faccia a faccia decisivo: Pd e Azione/+Europa andranno insieme alle elezioni [DIRETTA ORA PER ORA… - AntonellaGramig : RT @forza_italia: Oggi alle 10.25 alla stazione di #Bologna suonerà il triplice fischio in memoria delle 85 vittime dell'attentato. Ci uni… - rugiada71 : RT @Semreh10: 2 AGOSTO 1980 LA STRAGE DI BOLOGNA. Alle ore 10:25 una bomba esplode alla stazione di Bologna causando 85 morti e 200 feriti:… -