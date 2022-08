Napoli, CdS: “Arriva il Girona a Castel Di Sangro” (Di martedì 2 agosto 2022) Napoli, CDS- Come riporta ad oggi il CdS, il Napoli aspetta il Girona per l’ennesima amichevole di Castel Di Sangro davvero importante. “Si è concluso sul punteggio di 8-0 per il Napoli il test amichevole durato circa un’ora contro il Castel di Sangro all’indomani della sfida pareggiata contro il Maiorca. Una scelta dettata dall’esigenza di dare spazio a chi non era riuscito a mettersi in mostra contro gli spagnoli nell’ottica di accumulare minuti in vista dell’inizio del campionato. Il primo gol è stato realizzato da Olivera, assente domenica per una forte emicrania. Si sono messi in mostra Ounas e Zerbin, autori di una doppietta, mentre i titolari della sfida con il Maiorca hanno svolto attivazione a secco e circuito di forza in palestra. Era ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022), CDS- Come riporta ad oggi il CdS, ilaspetta ilper l’ennesima amichevole diDidavvero importante. “Si è concluso sul punteggio di 8-0 per ilil test amichevole durato circa un’ora contro ildiall’indomani della sfida pareggiata contro il Maiorca. Una scelta dettata dall’esigenza di dare spazio a chi non era riuscito a mettersi in mostra contro gli spagnoli nell’ottica di accumulare minuti in vista dell’inizio del campionato. Il primo gol è stato realizzato da Olivera, assente domenica per una forte emicrania. Si sono messi in mostra Ounas e Zerbin, autori di una doppietta, mentre i titolari della sfida con il Maiorca hanno svolto attivazione a secco e circuito di forza in palestra. Era ...

