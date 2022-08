Myss Keta minaccia di interrompere il concerto: ecco per quale motivo – VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) Myss Keta ha minacciato di interrompere il suo concerto dopo gli squallidi cori da stadio ricevuto del pubblico presente durante la sua performance: scopriamo cosa è accaduto. Myss Keta minaccia di interrompere il concerto “Oh Myss Keta portaci a pu****e”, ha incominciato ad urlare una parte del pubblico presente costringendo la rapper a fermarsi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di martedì 2 agosto 2022)hato diil suodopo gli squallidi cori da stadio ricevuto del pubblico presente durante la sua performance: scopriamo cosa è accaduto.diil“Ohportaci a pu****e”, ha incominciato ad urlare una parte del pubblico presente costringendo la rapper a fermarsi e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Giulian53196861 : Sul palco: Elodie, Elettra Lamborghini, Achille Lauro, Noemi, Annalisa, LDA, Aka7even, Dari, Francesco Renga, Noemi… - blogtivvu : Myss Keta minaccia di interrompere il concerto: ecco per quale motivo – VIDEO - Misiddia_ : @ang3Iite Per carità Beyoncé non sarà mai tutto quello che è Myss Keta - staiiserena_ : appena fatto fare a mia nonna un bel viaggio mistico facendole ascoltare la discografia di Myss Keta io la vedo già… - andreastoolbox : #Myss Keta, il pubblico urla “portaci a pu***”: lei sbotta e minaccia di andarsene (VIDEO) -