Milan, Gazzetta: “Il belga finalmente a Milano” (Di martedì 2 agosto 2022) Milan, Gazzetta- Come riporta ad oggi la Gazzetta, l’arrivo a Milano da giocatore del Milan di De Ketelaere dopo davvero una lunga trattativa”. “Sneakers, maglietta bianca e cappellino. Un ragazzo che parte per le vacanze con la famiglia, con uno zaino sulle spalle. Il ragazzo però sale su un aereo privato e viaggia verso l’Italia, verso il Milan. Charles De Ketelaere è partito ieri sera da Bruxelles intorno alle 23, dopo un paio di giorni di attesa e rinvii. In mattinata ha visto il contratto con il Milan, scritto, tradotto e corretto. Nel pomeriggio ha organizzato il viaggio e i primi applausi li ha presi in riva al Lambro, dove Milano quasi diventa provincia. Applausi tinti di rossonero come le maglie dei tifosi che sono venuti ad accoglierlo di ... Leggi su seriea24 (Di martedì 2 agosto 2022)- Come riporta ad oggi la, l’arrivo ao da giocatore deldi De Ketelaere dopo davvero una lunga trattativa”. “Sneakers, maglietta bianca e cappellino. Un ragazzo che parte per le vacanze con la famiglia, con uno zaino sulle spalle. Il ragazzo però sale su un aereo privato e viaggia verso l’Italia, verso il. Charles De Ketelaere è partito ieri sera da Bruxelles intorno alle 23, dopo un paio di giorni di attesa e rinvii. In mattinata ha visto il contratto con il, scritto, tradotto e corretto. Nel pomeriggio ha organizzato il viaggio e i primi applausi li ha presi in riva al Lambro, doveo quasi diventa provincia. Applausi tinti di rossonero come le maglie dei tifosi che sono venuti ad accoglierlo di ...

Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta di oggi È GIÀ MILAN Tutte le notizie - AntoVitiello : #Florenzi: 'Il #Milan ha avuto fiducia in me quando pochi l’avrebbero fatto. Devo ringraziare soprattutto Ricky Mas… - Gazzetta_it : Milan, ora tocca al centrocampo. Sanches c’è ancora, fari su Chukwuemeka - sportli26181512 : Gioco, polmoni e una super fascia sinistra: ecco perché il Milan è già pronto: Gioco, polmoni e una super fascia si… - sportli26181512 : Milan, tifosi entusiasti: per la prima a San Siro attesi in 70mila: Milan, tifosi entusiasti: per la prima a San Si… -