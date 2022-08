Lucio Dalla, la mostra in arrivo a Roma al Museo dell’Ara Pacis (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo il successo di visite nella sua Bologna, sta per arrivare a Roma al Museo dell’Ara Pacis la mostra Lucio Dalla – Anche se il tempo passa Arriva nella capitale l’affascinante viaggio nel mondo di Lucio Dalla, iconico e innovativo cantautore, immortale, prerogativa solo dei grandissimi artisti. Inevitabile celebrarlo nel decennale della sua scomparsa con la grande mostra-evento Lucio Dalla – Anche se il tempo passa dedicata al genio umano e musicale, che sarà realizzata a Roma, dal 22 settembre 2022 al 6 gennaio 2023 al Museo dell’Ara Pacis. Un viaggio che parte dall’infanzia e ripercorre un percorso straordinario ... Leggi su spettacolo.eu (Di martedì 2 agosto 2022) Dopo il successo di visite nella sua Bologna, sta per arrivare aalla– Anche se il tempo passa Arriva nella capitale l’affascinante viaggio nel mondo di, iconico e innovativo cantautore, immortale, prerogativa solo dei grandissimi artisti. Inevitabile celebrarlo nel decennale della sua scomparsa con la grande-evento– Anche se il tempo passa dedicata al genio umano e musicale, che sarà realizzata a, dal 22 settembre 2022 al 6 gennaio 2023 al. Un viaggio che parte dall’infanzia e ripercorre un percorso straordinario ...

MichaelaBlu : RT @dodibatt: #Martin D-28 del 1969, per gli amici #CannonTone per il tono ricco e potente. Potete apprezzarla in '4.3.2012' dedicato a Luc… - TelemiaLaTv : MAGNA GRAECIA FILM FESTIVAL: DAL RICORDO DI LUCIO DALLA AGLI “ANNI BELLI” GIRATO IN CALABRIA - dodibatt : #Martin D-28 del 1969, per gli amici #CannonTone per il tono ricco e potente. Potete apprezzarla in '4.3.2012' dedi… - crucant : RT @78giordan: Lì dove il mare luccica... Caruso ~Lucio Dalla ~ #hitParadeDel ? #VentagliDiParole - umbriaOn : #Attigliano, lunedì tributo a Lucio #Dalla: #musica ed immagini per #ripercorrerne la #carriera -