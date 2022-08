L’autista di Mané ingaggiato dal Bayern Monaco

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 agosto 2022) Ilha messo sotto contratto Désiré Ségbé Azankpo. L’attaccante del Benin è stato inserito nella rosa della seconda squadra bavarese che milita nel campionato regionale. Merito di Sadiosuo grande amico e per il quale il 29enne fino a qualche giorno fa faceva da autista. L’ex Liverpool infatti nelle scorse settimane veniva accompagnato all’allenamento da Ségbé Azankpo con la sua Audi e-tron GT RS nera. Dopo qualche ora di attesa lo tornava a prendere per riportarlo a casa. Adesso il centravanti del Benin, con la cui nazionale vanta 15 presenze, potrà allenarsi con l’amico nel centro sportivo di Säbener Straße. A dare la notizia è stato proprio l’ex Dunkerque sui propri social: “Una nuova sfida comincia, fiero e orgoglioso di far parte di questa grande squadra per i prossimi due anni”. Ségbé Azankpo è arrivato in ...