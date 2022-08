Il boccone amaro offerto da Letta a Di Maio, il «diritto di tribuna» per i leader che salva solo lui: così già rischia il suo Impegno Civico (Di martedì 2 agosto 2022) «Ora dobbiamo aprire una riflessione» ha detto Luigi Di Maio ai suoi parlamentari poco dopo il faccia a faccia avuto alla Farnesina con il segretario del Pd Enrico Letta. Nella riunione con i suoi parlamentari, dalle parole di Di Maio traspare un velo di amarezza presagio che le condizioni offerte dal Pd non sarebbero state generosissime: «Dovremo rivederci – ha detto il ministro – e fare un punto della situazione tra di noi». La scelta rischia di dover essere dolora tra le fila del nuovo progetto politico dimaiano, perché parecchi potrebbero vedersi negata anche la candidatura per assenza di posti. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, a Di Maio sarebbe stato offerto semplicemente il «diritto di tribuna», alla luce soprattutto dell’accordo ... Leggi su open.online (Di martedì 2 agosto 2022) «Ora dobbiamo aprire una riflessione» ha detto Luigi Diai suoi parlamentari poco dopo il faccia a faccia avuto alla Farnesina con il segretario del Pd Enrico. Nella riunione con i suoi parlamentari, dalle parole di Ditraspare un velo di amarezza presagio che le condizioni offerte dal Pd non sarebbero state generosissime: «Dovremo rivederci – ha detto il ministro – e fare un punto della situazione tra di noi». La sceltadi dover essere dolora tra le fila del nuovo progetto politico dimaiano, perché parecchi potrebbero vedersi negata anche la candidatura per assenza di posti. Come riporta il Corriere della Sera, infatti, a Disarebbe statosemplicemente il «di», alla luce soprattutto dell’accordo ...

Franc020212071 : @Piu_Europa @Azione_it @pdnetwork @bendellavedova @CarloCalenda @riccardomagi @EnricoLetta È tutto scritto sulle vo… - Ecatetriformis : RT @ComunistaRosso: Per ora hanno vinto gli Usa, rete di Pelosi. La Cina dai missili e i cannoni è passata alle sole lamentele. Sulla lunga… - gbric72 : @elelenik @pdnetwork @Azione_it Stamattina era impossibile Calenda per tanti. Anche stasera per alcuni. Ognuno dovr… - TW_Bruce_Wayne : @elevisconti Beh, qualche boccone amaro bisogna pur mandarlo giù. D'altra parte dopo quello che è successo negli ul… - MarceVann : RT @ComunistaRosso: Per ora hanno vinto gli Usa, rete di Pelosi. La Cina dai missili e i cannoni è passata alle sole lamentele. Sulla lunga… -