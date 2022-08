Giovane scompare, via alle ricerche - Cronaca - lanazione.it (Di martedì 2 agosto 2022) Le ricerche vanno avanti senza sosta da quando è stato dato l'allarme. Al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Pontedera per ritrovare una ragazza 28enne scomparsa volontariamente nel ... Leggi su lanazione (Di martedì 2 agosto 2022) Levanno avanti senza sosta da quando è stato dato l'allarme. Al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Pontedera per ritrovare una ragazza 28enne scomparsa volontariamente nel ...

Giovane scompare, via alle ricerche - Cronaca - lanazione.it Le ricerche vanno avanti senza sosta da quando è stato dato l'allarme. Al lavoro ci sono i carabinieri della compagnia di Pontedera per ritrovare una ragazza 28enne scomparsa volontariamente nel ... Ragazza scomparsa a Pontedera: Sylvie Micalizzi, in campo droni e cani per trovarla Pontedera, 2 agosto 2022 - Cresce l'ansia per Sylvie Micalizzi, la ragazza di 31 anni di Pisa scomparsa volontariamente nel pomeriggio di lunedì 1 agosto nella zona dei Laghi Amalia. Proprio qui la gi ...