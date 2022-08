Elezioni: Patuanelli, 'destre si battono con sinistra non con ammucchiate' (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Le destre si battono con la sinistra, non con le ammucchiate al centro". Così il ministro M5S Stefano Patuanelli, intervenendo alla festa dell'Unità a Reggio Emilia. Le sue parole anti-ammucchiata sono state accolte da un caldo applauso dei militanti dem. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Roma, 2 ago. (Adnkronos) - "Lesicon la, non con leal centro". Così il ministro M5S Stefano, intervenendo alla festa dell'Unità a Reggio Emilia. Le sue parole anti-ammucchiata sono state accolte da un caldo applauso dei militanti dem.

