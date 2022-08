Cristiano Ronaldo, particolare record: è il calciatore più insultato nel Regno Unito (Di martedì 2 agosto 2022) Cristiano Ronaldo è abituato a collezionare straordinari record, tra gol e presenze nel mondo del calcio. Il formidabile finalizzatore, stella prima del Manchester United, poi di Real Madrid e Juventus, in seguito nuovamente dei Red Devils, ha raggiunto un altro primato; questa volta, però, non si tratta di notizie positive o di gesta calcistiche, bensì della considerazione degli appassionati inglesi nei suoi confronti…non esattamente positiva. Considerando i recenti rapporti con il club britannico, incrinatisi come una parabola discendente, i tifosi in Premier non hanno ben visto l’atteggiamento di CR7. Da statistiche arrivano direttamente dall’Ofcom, come comunicato dalla Bbc per via ufficiale, risulta che Ronaldo sia addirittura il calciatore più insultato nel ... Leggi su sportface (Di martedì 2 agosto 2022)è abituato a collezionare straordinari, tra gol e presenze nel mondo del calcio. Il formidabile finalizzatore, stella prima del Manchester United, poi di Real Madrid e Juventus, in seguito nuovamente dei Red Devils, ha raggiunto un altro primato; questa volta, però, non si tratta di notizie positive o di gesta calcistiche, bensì della considerazione degli appassionati inglesi nei suoi confronti…non esattamente positiva. Considerando i recenti rapporti con il club britannico, incrinatisi come una parabola discendente, i tifosi in Premier non hanno ben visto l’atteggiamento di CR7. Da statistiche arrivano direttamente dall’Ofcom, come comunicato dalla Bbc per via ufficiale, risulta chesia addirittura ilpiùnel ...

