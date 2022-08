Crisi di Ansaldo Energia, centinaia di lavoratori in piazza. I sindacati: a settembre pronti a una battaglia epica. La Regione: convocheremo un tavolo di confronto (Di martedì 2 agosto 2022) Durante la manifestazione è stato bloccato anche il casello di Genova Ovest. Poi i lavoratori sono rientrati nello stabilimento di Campi Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 2 agosto 2022) Durante la manifestazione è stato bloccato anche il casello di Genova Ovest. Poi isono rientrati nello stabilimento di Campi

FarodiRoma : Crisi di Ansaldo Energia, centinaia di lavoratori in piazza. I sindacati: a settembre pronti a una battaglia epica. - DellAntic : Crisi di Ansaldo Energia, centinaia di lavoratori in piazza. I sindacati: a settembre pronti a una battaglia epica.… - Agenpress : Crisi Ansaldo Energia, Pastorino (LeU): 'Nuovo piano industriale non sia taglio sulla pelle dei lavoratori'… - TgrRai : Lavoratori in sciopero alla @AnsaldoEnergia contro il piano di esuberi e la minaccia di fallimento. Casello di Geno… - HugeBelin : RT @ilsecoloxix: Crisi di @AnsaldoEnergia, i lavoratori scendono in piazza: manifestazione a #Genova -