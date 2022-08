Covid e migranti | De Luca | «Non acceremo ?sbarchi tra Napoli e Salerno»

(Di martedì 2 agosto 2022) Il tono è perentorio. «Credo che non sia accettabile nessuno sbarco né nel porto diné di, chiariamolo bene da subito. Mi dicono che non ci sono in...

Agenzia_Ansa : C'è un focolaio di Covid a bordo della nave Ocean Viking, attraccata al porto di Salerno con 387 migranti a bordo.… - Agenzia_Ansa : Migranti, ultimato lo sbarco dalla Ocean Viking a Salerno: 50 i positivi al Covid. Il governatore De Luca ed il sin… - Tg3web : Sono tutti scesi a terra a Salerno i 387 migranti raccolti in mare dalla nave Ocean Viking dell'ong Sos Méditerrané… - anna29723176 : RT @ilgiornale: 'Siamo alle comiche finali'. Questo il commento di #ForzaItalia dopo che il prefetto di #Salerno ha consentito lo sbarco di… - disinformate_it : RT @ilgiornale: 'Siamo alle comiche finali'. Questo il commento di #ForzaItalia dopo che il prefetto di #Salerno ha consentito lo sbarco di… -

... dal momento che la libera circolazione deisul nostro territorio, molti dei quali positivi al, avrebbe creato problemi molto seri alla sicurezza sanitaria nella nostra provincia", ...La decisione del Viminale di mandare a Salerno la nave Ocean Viking con quasi 400sta creando diversi fronti di polemica. Oltre al fatto di aver scelto il porto campano come ...casia ...«Credo che non sia accettabile nessuno sbarco né nel porto di Salerno né di Napoli, chiariamolo bene da subito. Mi dicono che non ci sono in previsione altri sbarchi, ma ..."Bisogna dialogare, non fare operazioni sottobanco. Sui quasi 400 migranti sbarcati a Salerno avevamo 50-60 positivi al Covid" ...