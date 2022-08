Ciak, si gira in centro a Firenze. Con Sandra Milo - Spettacoli - lanazione.it (Di martedì 2 agosto 2022) L'attrice alle soglie dei 90 anni di nuovo sul set diretta da Alessandro Sarti. 'La Toscana nel mio cuore, ecco ... Leggi su lanazione (Di martedì 2 agosto 2022) L'attrice alle soglie dei 90 anni di nuovo sul set diretta da Alessandro Sarti. 'La Toscana nel mio cuore, ecco ...

Gazzetta_it : Film Enzo Ferrari, Prisca Taruffi: 'Che emozione Patrick Dempsey nel ruolo di mio padre' - qn_lanazione : Ciak, si gira in centro a Firenze. Con Sandra Milo - Ultimo_Samurai_ : @ClaudioPiNdArO Sembra un film: #Azione ciak si gira ?? - GeorginaDriver : RT @gazzettamodena: Maranello Ciak si gira: Adam Driver è il Drake in giro sull’auto a Torre delle Oche Ieri la prima ripresa per il film s… - gazzettamodena : Maranello Ciak si gira: Adam Driver è il Drake in giro sull’auto a Torre delle Oche Ieri la prima ripresa per il fi… -