Calciomercato Juventus, la situazione di Rabiot si trasforma: i tifosi sono disperati (Di martedì 2 agosto 2022) Adrien Rabiot ha avuto un periodo di grosse difficoltà con la Juve, ma il mercato può stravolgere la sua posizione in bianconero. In queste ultime stagioni la Juventus ua sicuramente avuti in Adrien Rabiot un giocatore che ha deluso di parecchio le aspettative, considerando infatti come le sue prestazioni siano state estremamente deludenti e dunque a questo punto una cessione sembrava essere definitiva, ma a un certo punto tutte è cambiato. LaPresseDopo due quarti posti è davvero molto deludente la Juventus ha assolutamente bisogno di poter tornare a lottare per vincere lo Scudetto, con il grande traguardo che manca dal 2020, un qualcosa che deve essere sicuramente cambiato e modificato nell'ultimo periodo. Quel titolo ha rappresentato il nono scudetto consecutivo, il record assoluto del calcio italiano, e ha garantito ...

