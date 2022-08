Beyoncé costretta a cambiare il testo della sua nuova canzone: “Offende i disabili” (Di martedì 2 agosto 2022) Le parole hanno un peso. Da qualche tempo a questa parte più che mai. Non stupisce allora il fatto che persino Beyoncé sia stata redarguita per l’uso che del linguaggio ha fatto nell’ultimo album Reniassance. A finire sotto la lente d’ingrandimento, più precisamente, è Heated, undicesima traccia del disco pubblicato lo scorso 29 luglio e già campione di riproduzioni su Spotify. Nella traccia, scritta insieme a Drake, appare la parola “spaz”, che in italiano può essere resa anche con “spastico”. Il termine non è passato inosservato ai gruppi per i diritti dei disabili, che l’hanno giudicato offensivo per chi soffre di paralisi cerebrale, condizione che colpisce la capacità di coordinare i movimenti. Beyoncé corre ai ripari – Negli Stati Uniti tale vocabolo può significare semplicemente “fuori di testa”, ma in Gran Bretagna l’accezione è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Le parole hanno un peso. Da qualche tempo a questa parte più che mai. Non stupisce allora il fatto che persinosia stata redarguita per l’uso che del linguaggio ha fatto nell’ultimo album Reniassance. A finire sotto la lente d’ingrandimento, più precisamente, è Heated, undicesima traccia del disco pubblicato lo scorso 29 luglio e già campione di riproduzioni su Spotify. Nella traccia, scritta insieme a Drake, appare la parola “spaz”, che in italiano può essere resa anche con “spastico”. Il termine non è passato inosservato ai gruppi per i diritti dei, che l’hanno giudicato offensivo per chi soffre di paralisi cerebrale, condizione che colpisce la capacità di coordinare i movimenti.corre ai ripari – Negli Stati Uniti tale vocabolo può significare semplicemente “fuori di testa”, ma in Gran Bretagna l’accezione è ...

