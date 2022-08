Zaniolo e la Roma patteggiano per i cori contro la Lazio: la multa al calciatore (Di lunedì 1 agosto 2022) La Roma continua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, si preannuncia una corsa bellissima per le zone alte della classifica. I giallorossi sono stati protagonisti di un mercato davvero importante, in particolar modo con gli arrivi di calciatori del calibro di Dybala in attacco e Matic a centrocampo. La dirigenza è attivissima e potrebbe chiudere a breve anche i colpi Georginio Wijnaldum a centrocampo e Belotti in attacco. Si è bloccata la trattativa con la Juventus per Zaniolo, il calciatore potrebbe rimanere in giallorosso. Nel frattempo il calciatore della Nazionale italiana ha deciso di patteggiare con la Figc per i cori contro la Lazio in occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Conference League. Il talento giallorosso e la ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 1 agosto 2022) Lacontinua la preparazione in vista dell’inizio della prossima stagione, si preannuncia una corsa bellissima per le zone alte della classifica. I giallorossi sono stati protagonisti di un mercato davvero importante, in particolar modo con gli arrivi di calciatori del calibro di Dybala in attacco e Matic a centrocampo. La dirigenza è attivissima e potrebbe chiudere a breve anche i colpi Georginio Wijnaldum a centrocampo e Belotti in attacco. Si è bloccata la trattativa con la Juventus per, ilpotrebbe rimanere in giallorosso. Nel frattempo ildella Nazionale italiana ha deciso di patteggiare con la Figc per ilain occasione dei festeggiamenti per la vittoria della Conference League. Il talento giallorosso e la ...

AliprandiJacopo : ?????? La Roma in partenza per Israele! Prima trasferta per #Dybala e tanti selfie con i tifosi! ?? Anche #Zaniolo è… - thespursweb : Tottenham could offer Roma Giovani Lo Celso in a bid for Nicolo Zaniolo ???????? - Calcio Mercato Web - Claudel_IT : RT @Armando70296762: @CarminePassare4 @vet_lui @pasquale_caos e Un esterno sinistro titolare. Dove sarebbe più forte? Po la roma...Matic 34… - dayfootball1981 : @Omaragost Zaniolo é un nome sempre molto caldo in ottica Juventus, ma non é fatta fino alle firme! La Juventus vuo… - lefty110ml : RT @JPeppp: Romanisti e laziali dicono che la Juve non ha abbastanza soldi né per Zaniolo né per Milinkovic Savic. Beh, probabilmente non a… -