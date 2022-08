Viva viva l’Ape Maio: il “nuovo” simbolo per un partito vecchio (Di lunedì 1 agosto 2022) Va bene: non aveva molto tempo. Va bene, forse non si aspettava di dover preparare un partito dalla sera alla mattina e di trovarsi subito a correre verso le urne. Va bene tutto. Però voglio dire: quando decidi di strappare dal M5S, quando decidi di fare un’alleanza con Bruno Tabacci, almeno affidati all’agenzia di marketing giusta. Perché già ti pigliano per il culo chiamandoti “il bibitaro”; già ti definiscono “giggino ‘a poltrona”, “giggino ‘a cartelletta” e via dicendo; è mai possibile che devi fornire pure l’assist per battute sciocchine tipo l’Ape Maio? Io non so quale sia il programma politico di “Impegno Civico“, a dire il vero non lo sa ancora nessuno, però una cosa è certa: il simbolo del nuovo partiti di Di Maio fa schifo. O meglio non dice niente. C’è un’ape per ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 1 agosto 2022) Va bene: non aveva molto tempo. Va bene, forse non si aspettava di dover preparare undalla sera alla mattina e di trovarsi subito a correre verso le urne. Va bene tutto. Però voglio dire: quando decidi di strappare dal M5S, quando decidi di fare un’alleanza con Bruno Tabacci, almeno affidati all’agenzia di marketing giusta. Perché già ti pigliano per il culo chiamandoti “il bibitaro”; già ti definiscono “giggino ‘a poltrona”, “giggino ‘a cartelletta” e via dicendo; è mai possibile che devi fornire pure l’assist per battute sciocchine tipo? Io non so quale sia il programma politico di “Impegno Civico“, a dire il vero non lo sa ancora nessuno, però una cosa è certa: ildelpartiti di Difa schifo. O meglio non dice niente. C’è un’ape per ...

