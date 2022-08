Violenza sessuale all’uscita dalla discoteca, arrestato un ragazzo (Di lunedì 1 agosto 2022) Le indagini in corso Il giovane, incensurato, avrebbe avvicinato una 16enne, della provincia di Bergamo, all’uscita del locale. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 1 agosto 2022) Le indagini in corso Il giovane, incensurato, avrebbe avvicinato una 16enne, della provincia di Bergamo,del locale.

Errorigiudiziar : L'#1agosto 2019 lo Stato risarciva per #ingiustadetenzione un cittadino albanese costretto a 181 giorni in carcere… - SkyTG24 : #Brescia, violenza sessuale fuori da un locale: arrestato 21enne - TeleBoario : Un 21enne è stato arrestato per violenza sessuale e percosse su una 16enne all'uscita da un noto locale della Franc… - agostinomela : @GianpyZeno1 @tiecolino Praticamente lo stalking e la violenza sessuale in Ruanda non sono reati. Allora bisogna in… - ilgiornale : È accusato di violenza sessuale e percosse su una ragazza di 16 anni. Il ragazzo di Verona è stato arrestato in fla… -