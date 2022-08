Usa, boom di siti che vendono pillole abortive anche in Stati che lo vietano (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – A poco più di un mese dalla sentenza shock della Corte Suprema che ha annullato il diritto costituzionale all’aborto, permettendo a Stati a guida repubblicana di limitare al massimo se non vietare del tutto l’interruzione di gravidanza, negli Stati Uniti è boom di siti che vedono pillole abortive. anche negli otto Stati che hanno vietato l’aborto e i sei che l’hanno limitato è sempre possibile quindi continuare a ricevere per posta da farmacie online le pillole abortive. Già prima dell’annuncio della, già ampiamente anticipata, decisione della Corte a maggioranza conservatrice, gruppi come il sito Plan C hanno incominciato a studiare modi in cui poter avviare un sistema sicuro per organizzare, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 1 agosto 2022) (Adnkronos) – A poco più di un mese dalla sentenza shock della Corte Suprema che ha annullato il diritto costituzionale all’aborto, permettendo aa guida repubblicana di limitare al massimo se non vietare del tutto l’interruzione di gravidanza, negliUniti èdiche vedononegli ottoche hanno vietato l’aborto e i sei che l’hanno limitato è sempre possibile quindi continuare a ricevere per posta da farmacie online le. Già prima dell’annuncio della, già ampiamente anticipata, decisione della Corte a maggioranza conservatrice, gruppi come il sito Plan C hanno incominciato a studiare modi in cui poter avviare un sistema sicuro per organizzare, ...

