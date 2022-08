Toscana, rischiano il fallimento 12mila imprese segnalate alla Centrale dei rischi (Di lunedì 1 agosto 2022) Firenze quinta in italia per numero di imprese insolventi. L'allarme della Cgia di Mestre: "Per molte si avvicina lo spettro ... Leggi su lanazione (Di lunedì 1 agosto 2022) Firenze quinta in italia per numero diinsolventi. L'rme della Cgia di Mestre: "Per molte si avvicina lo spettro ...

PolicyMaker_mag : I collegi blindati per il centrosinistra rischiano di essere solo una parte della ex zona rossa (Emilia-Romagna, To… - LubeNimatlube : RT @LAVonlus: ???? Nella provincia di #Lucca stanno andando in fumo oltre 800 ettari di bosco e tantissimi animali rischiano la vita! #Incend… - disinformate_it : RT @ilgiornale: La campagna elettorale è anche un delicato gioco di equilibri e di alleanze. Il Pd rischia di perdere la sua roccaforte sen… - AdryLuc13 : 'Rischia di perdere anche la Toscana'. Il macigno su Letta e il Pd - apavo75 : RT @BimbiMeb: .@lorepregliasco “senza Italia Viva rischiano di perdere anche in Toscana” #pd #letta #renzi -