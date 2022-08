Tennis, Sinner batte Alcaraz e trionfa a Umago (Di lunedì 1 agosto 2022) Una notte da fenomeno e non sembri una definizione azzardata. Perché Yannik Sinner non ha solo conquistato il primo titolo in stagione mettendosi alle spalle alcuni periodi sofferti che lo hanno ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 1 agosto 2022) Una notte da fenomeno e non sembri una definizione azzardata. Perché Yanniknon ha solo conquistato il primo titolo in stagione mettendosi alle spalle alcuni periodi sofferti che lo hanno ...

SuperTennisTv : ?? ????????????????? @janniksin è il nuovo campione del #CroatiaOpenUmag: 6-7 6-1 6-1 ad Alcaraz! Riempiamolo di ??… - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #SINNER TRIONFA ALL'ATP UMAGO: #ALCARAZ BATTUTO IN RIMONTA 7-6 (7-5), 1-6, 1-6 #SkyTennis #SkySport - Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - LoZioFCIM1908 : RT @federtennis: Buon lunedì con il 3° italiano ???? a conquistare il titolo del #CroatiaOpenUmag ?? #stayFIT | #tennis | #Sinner | @janniks… - Occe64 : RT @Coninews: UNA NUOVA MAGIA DI SINNER ??? A Umago Jannik #Sinner supera Carlos Alcaraz in rimonta 6-7(5) 6-1 6-1 e celebra il sesto titol… -