Tamburo torna sulla scena musicale, oggi in uscita il trailer ‘Rèverie’ (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Tamburo torna. torna la musica del rapper di Zona Ovest, quartiere della periferia di Benevento, uno degli artisti più interessanti del panorama musicale. E’ stato lo stesso artista a spoilerare l’uscita imminente del trailer che oggi arriva su youtube anticipando i singoli che usciranno a fine mese. Un lavoro che nasce dalla sofferenza. La sofferenza di due anni scanditi da un virus che ha inghiottito vite, sogni, progetti, amori, passi, rumori e musica. Un dolore diffuso e penetrante che Tamburo narra in video-racconto ‘intimo’, Réverie, che accompagna il ritorno sulla scena. (https://youtu.be/yvVyjZrF248) “Réverie – spiega Tamburo – è il processo di relazione ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento –la musica del rapper di Zona Ovest, quartiere della periferia di Benevento, uno degli artisti più interessanti del panorama. E’ stato lo stesso artista a spoilerare l’imminente delchearriva su youtube anticipando i singoli che usciranno a fine mese. Un lavoro che nasce dalla sofferenza. La sofferenza di due anni scanditi da un virus che ha inghiottito vite, sogni, progetti, amori, passi, rumori e musica. Un dolore diffuso e penetrante chenarra in video-racconto ‘intimo’, Réverie, che accompagna il ritorno. (https://youtu.be/yvVyjZrF248) “Réverie – spiega– è il processo di relazione ...

SOLOJUVE11 : @NonSoloJuve Spiegate a quel cercopiteco sdraiato che Pogba negli ultimi due anni era in rotta con la società e con… - Nick_Gannabis : @ImolaOggi Questa in Italia non torna perché appena scende dall’aereo la suonano come un tamburo, e poi la cacciano… -